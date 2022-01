'இவருக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு கொடுங்கள்'..பஞ்சாப் முதல்வர் வேட்பாளர் குறித்து நடிகர் சோனு சூட் கருத்து

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி; பஞ்சாப் முதல்வராக சரண்ஜித் சிங் சன்னிக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும் என்று நடிகர் சோனு சூட் சூசமாக கூறியுள்ளார். பஞ்சாப் மாநிலத்தில் முதல்வர் சரண்ஜித் சிங் சன்னி தலைமையில் காங்கிரஸ் ஆட்சி நடந்து வருகிறது.

பிப்ரவரி 14 -ம் தேதி பஞ்சாப் மாநிலத்திற்கு ஒரே கட்டமாக சட்டசபை தேர்தல் நடத்தப்படுகிறது. மொத் அமராவதி ஆற்றில் 6 பேர் இறப்புக்கு காரணமே இதுதான்.. திமுக மீது ஓ.பி.எஸ் பகீர் புகார்.. பரபர அறிக்கைதம் 117 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இந்த முறையும் ஆட்சியை தக்க வேண்டும் என்பதில் காங்கிரஸ் தீவிரமாக உள்ளது. காங்கிரஸிடம் இருந்து ஆட்சியை தட்டி பறிக்க வேண்டும் என்று பாஜக துடியாய் இருக்கிறது.ஒருபக்கம் ஆம் ஆத்மியும், சிரோமணி அகாலிதளமும் களத்தில் இருக்கிறது.

English summary

Actor Sonu Sood has hinted that Charanjit Singh Channi should be declared the Punjab Chief Ministerial candidate. Sonu Sood said the work he has done as chief minister in the last three months is commendabl