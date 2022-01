கொரோனா காரணமாக கூடுதல் கட்டுப்பாடுகள் - தலைமை தேர்தல் ஆணையர் அறிவிப்பு

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி: கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு கூடுதல் கட்டுப்பாடுகளுடன் 5 மாநில தேர்தல்கள் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் சுஷில் சந்திரா கூறியுள்ளார்.

பஞ்சாப் உத்தரப் பிரதேசம் உள்ளிட்ட 5 மாநிலங்களில் தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் தேர்தல் அட்டவணையை இந்திய தேர்தல் தலைமை ஆணையர் சுசில் சந்திரா தேர்தல் ஆணையத்தின் தலைமையகமான நிர்வாசன் சதன் அலுவலகத்தில் வெளியிட்டார்.

5 மாநிலங்களில் மொத்தம் 18.34 கோடி வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க உள்ளனர் எனத் தெரிவித்த சுஷில் சந்திரா கொரோனா ஓமிக்ரான் பரவும் சூழ்நிலையில் சட்டசபை தேர்தலை நடத்துவது சவாலானது என்றும் இந்தியாவில் கொரோனா மூன்றாவது அலை தொடங்கியுள்ள நிலையில் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளுடனும், கூடுதல் கொரோனா வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் உடன் எந்த தேர்தல் நடத்தப்படும் என தெரிவித்தார்.

மணிப்பூரில் இரண்டு கட்ட சட்டசபை தேர்தல் : பிப்.27, மார்ச் 3ல் வாக்குப்பதிவு.. மார்ச் 10ல் ரிசல்ட்

English summary

Chief Election Commissioner of India Sushil Chandra has said that 5 state elections are planned with additional restrictions not seen in the last two years to curb the spread of corona.