'நீதிபதிகள் நியமனம் புனிதமானது.. ஊடகங்களில் பொறுப்பற்ற செயல் வருத்தமளிக்கிறது..' தலைமை நீதிபதி வேதனை

டெல்லி: உச்ச நீதிமன்றத்தின் நீதிபதிகளாக நியமிக்க சிலரை கொலிஜியம் பரிந்துரைத்துள்ளதாகச் செய்திகள் வெளியான நிலையில், ஊடகங்களின் செயல் கவலையளிக்கும் வகையில் உள்ளதாகவும் ஊடகங்கள் பொறுப்புடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் தலைமை நீதிபதி என்.வி. ரமணா தெரிவித்துள்ளார்,

பொதுவாக உச்ச நீதிமன்றத்தின் நீதிபதிகளை கொலிஜியம் அமைப்பு தான் மத்திய அரசுக்குப் பரிந்துரை செய்யும். இந்த அமைப்பில் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி, நான்கு மூத்த உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் இடம் பெற்றிருப்பார்கள்.

இந்நிலையில், உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியாக 9 பேரை நியமிப்பது குறித்து கொலிஜியம் அமைப்பு மூன்று பெண் நீதிபதிகள் உட்பட 9 பேரை பரிந்துரைத்துள்ளதாக இன்று ஊடகங்களில் செய்திகள் வெளியானது.

English summary

Chief Justice NV Ramana said he was "extremely upset" over media reports on a Supreme Court collegium's recommendations on new judges. Earlier today, reports said Collegium led has recommended the names of nine judges for the elevation to the top court.