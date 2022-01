பாஜகவில் இணைந்த பிபின் ராவத்தின் சகோதரர் அஜய் ராவத்.. உத்தரகாண்ட் தேர்தலில் திடீர் ட்விஸ்ட்

Delhi

டெல்லி : உத்தரகாண்ட் சட்டமன்ற தேர்தலில் திடீர் திருப்பமாக மறைந்த முப்படைகளின் தலைமைத் தளபதி பிபின் ராவத்தின் இளைய சகோதரரும் ஓய்வு பெற்ற ராணுவ வீரருமான கர்னல் அஜய் ராவத் உத்தரகாண்ட் முதல் அமைச்சர் புஷ்கர் சிங் தாமியின் முன்னிலையில் டெல்லியில் பாஜக தலைமை அலுவலகத்தில் பாஜகவில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டார்.

நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூர் அருகே ஏற்பட்ட ராணுவ ஹெலிகாப்டர் விபத்தில் அதில் பயணித்த முப்படைகளின் தலைமைத் தளபதி உள்ளிட்ட 14 பேர் வீரமரணம் அடைந்தனர்.

நாடு முழுவதும் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்திய இந்த நிகழ்வு குறித்த விசாரணை அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. பிபின் ராவத் மட்டுமல்ல அவரது குடும்பமே ராணுவத்தில் பணியாற்றி வந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. அவரது தந்தை ராவத், அவரது இளைய சகோதரரான அஜய்ராவத் ராணுவத்தில் கர்னலாக பணியாற்றியவர்.

