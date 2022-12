“யாத்திரையை முடக்க சதி.. அப்போ கொரோனா..இப்போ உளவுத்துறையா?” பாஜகவை கடுமையாக விமர்சித்த ஜெய்ராம் ரமேஷ்

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: பாரத் ஜடோ யாத்திரையில் பங்கேற்று ராகுல் காந்தியிடம் உரையாடியவர்களிடம் உளவுத்துறை கேள்விகளை எழுப்பி வருவதாக காங்கிரஸ் குற்றம்சாட்டியுள்ளது. காங்கிரஸின் யாத்திரையை கண்டு பயந்துபோய் கொரோனாவை காரணம் காட்டி யாத்திரையை முடக்க மத்திய அரசு முயல்வதாக காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் ஜெய்ராம் ரமேஷ் குற்றம் சாட்டியிருக்கிறார்.

கடந்த செப்டம்பரில் கன்னியாகுமரியிலிருந்து தொடங்கிய இந்த யாத்திரையானது கேரளம், ஆந்திரா, கர்நாடகா, தெலங்கானா என பல மாநிலங்களை கடந்து சமீபத்தில் ராஜஸ்தானில் தனது 100வது நாளை வெற்றிகரமாக முடித்திருக்கிறது. இந்நிலையில் 108வது நாளான கடந்த 24ம் தேதி இந்த யாத்திரை தேசிய தலைநகர் டெல்லியில் நுழைந்தது. காங்கிரஸ் கட்சியின் இளம் தலைவர் ராகுல் காந்தியின் தலைமையிலான இந்த யாத்திரைக்கு டெல்லியில் அமோக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

யாத்திரை தொடங்கியது முதல் பல்வேறு அரசியல் தலைவர்கள், முன்னாள் அரசு உயர் அதிகாரிகள், விளையாட்டு வீரர்கள், சினிமா நட்சத்திரங்கள் என பலரும் ராகுல் காந்தியுடன் ஆங்காங்கே யாத்திரையில் பங்கேற்று அவருடன் சிறிது தூரம் நடந்து தங்களது ஆதரவை தெரிவித்திருந்தனர். தமிழ்நாட்டிலிருந்து மதிமுக தலைமை கழக செயலாளர் துரை வைகோ, திமுக மக்களவை உறுப்பினர் கனிமொழி, நடிகரும் மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தலைவருமான கமல்ஹாசன் உள்ளிட்டோர் யாத்திரையில் பங்கேற்று ராகுல் காந்திக்கு ஆதரவளித்தனர்.

English summary

The Congress has alleged that the IB are raising questions about those who participated in the Bharat Jado Yatra and interacted with Rahul Gandhi.