பாஜகவின் மனைவி காங்கிரஸ்.. ஆம் ஆத்மியை கண்டால் பயம்! குஜராத் தேர்தல் பற்றி கெஜ்ரிவால் பரபர கருத்து

டெல்லி: காங்கிரஸ் கட்சிக்கும் பாஜகவுக்கும் இடையே கணவன் மனைவி அல்லது சகோதர சகோதரி போன்ற உறவு தொடர்ந்து வருவதாக டெல்லி முதலமைச்சரும் ஆம் ஆத்மி கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளருமான அர்விந்த் கெஜ்ரிவால் தெரிவித்து உள்ளார்.

குஜராத்தில் வரும் டிசம்பர் மாதம் 2 கட்டங்களாக நடைபெறும் சட்டசபைத் தேர்தலில் பாஜக, காங்கிரஸ், ஆம் ஆத்மி ஆகிய கட்சிகள் இடையே மும்முனை போட்டி நிலவி வருகிறது.

தற்போது வெளியான கருத்துக்கணிப்புகளின் முடிவில் பாஜக மீண்டும் ஆட்சியை தக்க வைக்கும் எனவும், ஆம் ஆத்மி காங்கிரஸை விட அதிக இடங்களில் வெற்றிபெறும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டு வருகிறது.

அனல் பறக்கும் குஜராத் தேர்தல் களம்: 43 பேருடன் முதல் கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிட்ட காங்கிரஸ்!

Delhi Chief Minister and Aam Aadmi Party coordinator Arvind Kejriwal has said that the relationship between the Congress party and the BJP continues to be like husband and wife or brother and sister.