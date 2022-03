தொடர் தோல்விகள்.. நாளை கூடுகிறது காங்கிரஸ் காரிய கமிட்டி.. அதிரடி மாற்றங்களுக்கு வாய்ப்பா?

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: நடந்து முடிந்த ஐந்து மாநில தேர்தல் தோல்வியை தொடர்ந்து நாளை டெல்லியில் காங்கிரஸ் கட்சியின் காரியகமிட்டி கூட்டம் நடைபெற உள்ளது. இந்த கூட்டத்தில் தேர்தல் தோல்வி குறித்து விவாதிக்கப்பட உள்ளதோடு, செப்டம்பரில் நடைபெற உள்ள காங்கிரஸ் உட்கட்சி தேர்தலை முன்கூட்டி நடத்துவது, கட்சிக்கு நிரந்தர தலைவர் நியமனம் குறித்த முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்பட உள்ளது.

உத்தர பிரதேசம், பஞ்சாப், கோவா, உத்தரகாண்ட், மணிப்பூர் மாநில தேர்தல்களில் காங்கிரஸ் கட்சி தோல்வி அடைந்துள்ளது. பஞ்சாப்பில் ஆம்ஆத்மி கட்சியிடம் ஆட்சியை இழந்துள்ளது.

கோவா, உத்தரகாண்ட், மணிப்பூர் மாநிலங்களில் பாஜகவிடம் வெற்றி வாய்ப்பபை நழுவ விட்டுள்ளது. உத்தர பிரதேசத்தில் காங்கிரஸ் கட்சி வெறும் 2 இடங்களில் மட்டுமே வென்றுள்ளது. அங்கு கட்சி படுபாதாளத்துக்குள் தள்ளப்பட்டுள்ளது.

English summary

The Congress working committee is scheduled to meet in Delhi tomorrow 4 PM following the defeat in the five state elections. The meeting is expected to discuss election defeats and key decisions on the Congress election and the appointment of a permanent president for the party