காங்கிரஸ் தலைவர் பதவி.. அசோக் கெலாட்டுக்கு சோனியா காந்தி ஆதரவு ஏன்? பின்னணியில் 5 முக்கிய காரணம்

டெல்லி: காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் பதவியில் ராகுல்காந்தி போட்டியிட விரும்பவில்லை என கூறப்படும் நிலையில் சோனியா காந்தியின் ஆதரவுடன் ராஜஸ்தான் முதல்வர் அசோக் கெலாட்டும், அவரை எதிர்த்து சசிதரூர் எம்பியும் போட்டியிட வாய்ப்புள்ளது. இந்நிலையில் தான் அசோக் கெலாட்டுக்கு சோனியா காந்தியின் ஆதரவு ஏன் உள்ளது? என்பதன் பின்னணியில் 5 முக்கிய காரணங்கள் வெளியாகி உள்ளன.

2019 நாடாளுமன்ற தேர்தல் தோல்வியால் ராகுல்காந்தி தனது காங்கிரஸ் தலைவர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார். அதன்பிறகு இடைக்கால தலைவராக சோனியா காந்தி செயல்பட்டு வருகிறார்.

இந்நிலையில் தான் காங்கிரஸ் கட்சியின் புதிய தலைவரை தேர்வு செய்வதற்கான தேர்தல் அக்டோபர் 17ல் நடைபெற உள்ளது. இதற்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.

While it is said that Rahul Gandhi does not want to contest for the post of Congress party president, Rajasthan Chief Minister Ashok Khelat is likely to contest with Sonia Gandhi's support, while Sasitharur MP is likely to contest against him. Why is Ashok Khelat supported by Sonia Gandhi? There are 5 main reasons behind this.