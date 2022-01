"உயிரோடு திரும்பி வந்தேனே".. பிரதமர் மோடி சொன்னாரா?.. ஏன் அஃபிஷியலா உறுதிப்படுத்தலை?.. காங். கேள்வி

Delhi

oi-Vishnupriya R

டெல்லி: பஞ்சாப்பில் பாதுகாப்பு குளறுபடி ஏற்பட்ட நிலையில் விமான நிலையத்தில் தன்னை உயிரோடு செல்ல அனுமதித்த பஞ்சாப் முதல்வருக்கு பிரதமர் மோடி நன்றி தெரிவித்ததாக செய்தி நிறுவனங்கள்தான் கூறுகின்றனவே தவிர இதை பாஜக அமைச்சர்களோ பிரதமர் அலுவலகமோ, பிரதமரோ உறுதி செய்யாதது ஏன் என காங்கிரஸ் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.

பஞ்சாப் மாநிலம் பெராஸ்பூரில் நடைபெற இருந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள பிரதமர் மோடி வான்வழியாக செல்லவிருந்த நிலையில் மோசமான வானிலை காரணமாக விமான பயணம் ரத்து செய்யப்பட்டது.

இதையடுத்து சாலை மார்க்கமாக பதிண்டா விமானநிலையத்திலிருந்து பெராஸ்பூருக்கு பிரதமர் தனது பாதுகாப்பு அதிகாரிகளுடன் புறப்பட்டார்.

English summary

Congress questions why BJP or PMO Office not confirmed about PM's comment about he thanked Punjab CM for made it alive to the airport.