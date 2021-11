மோடி தலைமையிலான பாஜகவின் 7 ஆண்டுகால ஆட்சியில் 9.50 லட்சம் பேர் தற்கொலை: காங். பொளேர் தாக்கு

Delhi

oi-Mathivanan Maran

டெல்லி: மத்தியில் பிரதமர் மோடி தலைமையிலான பாஜகவின் 7 ஆண்டுகால ஆட்சியில் நாடு முழுவதும் 9.50 லட்சம் பேர் தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளனர்; 7 ஆண்டுகளில் விவசாயிகள் தற்கொலை 139% அதிகரித்துள்ளது என்று மூத்த காங்கிரஸ் தலைவர் ரந்தீர்ப் சுர்ஜிவாலா சாடியுள்ளார்.

தேசிய குற்ற ஆவணக் காப்பகத்தின் அறிக்கையை முன்வைத்து ரந்தீப் சுர்ஜிவாலா இன்று வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:

2014-ம் ஆண்டு முதல் கடந்த ஆண்டுவரை இந்தியாவில் தற்கொலை செய்துகொண்டோர் மொத்த எண்ணிக்கை 9,58,275. நாட்டில் மாணவர்களின் தற்கொலை விகிதம் 55% அதிகரித்துள்ளது.

The Congress slammed the BJP-led NDA government at the Centre for the death of over 9.5 lakh people in the last seven years who allegedly committed suicide, saying it came to power with the promise of 'Acche Din' but forced people into "suicidal hopelessness".