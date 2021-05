கொரோனா 2வது அலை ஜூனில் முடிவுக்கு வரும்.. 3வது அலை எப்போது? மத்திய நிபுணர் குழு அறிவிப்பு

Delhi

டெல்லி: கொரோனா 2வது அலை ஜூன் மாதம் குறையும் என்றும், 3வது அலை அடுத்த 6-8 மாதத்திற்குப் பின் தாக்கக் கூடும் என்றும் மத்திய நிபுணர் குழு அறிவித்துள்ளது. தமிழகத்தில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு வரும் 29-31ம் தேதிகளில் உச்சத்தை தொடும் என்றும் மத்திய நிபுணர் குழு எச்சரித்துள்ளது.

இந்தியாவில் கொரோனா 2வது அலை பாதிப்பு தற்போது வேகமாக குறைந்து வருகிறது. 4லட்சத்தில் இருந்து 2 லட்சம் என்கிற அளவிற்கு குறைந்துள்ளது. ஆனால் பலி எண்ணிக்கை அதிர்ச்சி அளிக்கும் வகையில் உயர்ந்துள்ளது.

கடந்த ஒன்றரை ஆண்டில் அதிகமான கொரோனா பலியை இந்த மே மாதம் சந்தித்துள்ளது. இம்மாதத்தின் முதல் 19 நாளில் கிட்டத்தட்ட 75,000 பேர் கொரோனாவால் பலியாகி உள்ளனர். இதற்கு முன் கடந்த ஏப்ரலில் 49,000 பேர் இறந்ததே அதிகபட்ச உயிரிழப்பு ஆகும். ஆனால் இம்மாதத்தில் இன்னும் 10 நாட்கள் மீதமிருப்பதால் உயிரிழப்பு அதிகமாக இருக்கும் என்று அச்சம் எழுந்துள்து.

