இங்கிலாந்தில் அதிகரிக்கும் கொரோனா.. அப்ப இந்தியாவில் 3ஆவது அலை உச்சம் பெறுமா?

oi-Vishnupriya R

டெல்லி: இங்கிலாந்து உள்ளிட்ட நாடுகளில் கொரோனா பரவல் அதிகரித்து வரும் நிலையில் இந்தியாவில் கொரோனா 3ஆவது அலை தீவிரமடையுமா என்ற அச்சம் நிலவி வருகிறது.

இந்தியாவில் கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு முதல் கொரோனா பாதிப்பு இருந்து வருகிறது. ஏற்கெனவே இரு அலைகளை சந்தித்த நிலையில் தற்போது 3ஆவது அலையை இந்தியா எதிர்நோக்கியுள்ளது.

முதல் அலையின் போது இந்தியாவில் பாதிப்புகளும் உயிரிழப்புகளும் இருந்தாலும் அந்தளவுக்கு வெளியே தெரியாமல் இருந்து வந்தது. ஆனால் இரண்டாவது அலை இந்தியாவை உலுக்கி போட்டுவிட்டது.

தொடங்கியது அடுத்த அலை?? உச்சத்தில் கொரோனா உயிரிழப்புகள்.. சிங்கப்பூர் அரசு எடுத்த முக்கிய முடிவு

English summary

As Corona cases in England, Singapore are getting high, India will get 3rd wave severe like the previous one?