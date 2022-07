இந்தியாவில் லேசாக குறைந்த கொரோனா! 1.5 லட்சத்தை தாண்டிய ஆக்டிவ் கேஸ்கள்! பலி எண்ணிக்கையும் உயர்வு!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : இந்தியாவில் கடந்த சில நாட்களாக கொரோனா பாதிப்பு ஏற்ற இறக்கத்துடன் பதிவாகி வரும் நிலையில், நேற்று முன்தினம் 21,566, நேற்று 21,880 ஆக இருந்த கொரோனா பாதிப்பு இன்று 21,411 ஆக குறைந்துள்ளது.

இந்தியாவில் கொரோனா மூன்றாவது அலையின் தாக்கம் ஜனவரி மாத இறுதியிலும், பிப்ரவரி மாதத் தொடக்கத்திலும் தீவிரமாக இருந்தது. அப்போது குறையத் தொடங்கிய கொரோனா பாதிப்பு தற்போது மீண்டும் வேகமாக அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.

இந்தியாவில் மட்டுமல்லாது உலகம் முழுவதிலும் கொரோனா பாதிப்பு தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. இந்தியாவை பொறுத்தவரை நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரமாக கையாளப்படாததாலேயே கொரோனா பாதிப்பு மாறி மாறி பதிவாகி வருகிறது.

தமிழகத்தில் தொடர்ந்து குறையும் கொரோனா! ஆனால் சென்னை உட்பட 3 மாவட்டங்களில் 100ஐ தாண்டிய பாதிப்பு

English summary

While the number of corona cases in India has been fluctuating for the past few days, the number of corona cases has decreased to 21,411 today.