குறையுது..கூடுது..ரிப்பீட்டு! இந்தியாவில் ஆட்டம் காட்டும் கொரோனா! இன்று திடீரென அதிகரித்த பாதிப்பு!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : இந்தியாவில் கடந்த சில நாட்களாக கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்து வந்த நிலையில் நேற்று பாதிப்பு 6500 என்ற அளவுக்கு வெகுவாக குறைந்து இருந்தது. இந்நிலையில் இன்று மீண்டும் பாதிப்பு 9 ஆயிரத்தை நெருங்கி உள்ளது மருத்துவ நிபுணர்களை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியுள்ளது.

சீனாவின் வூகான் மாகாணத்தில் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு கண்டறியப்பட்ட கொரோனா வைரஸ் உலக அளவில் பலத்த பொருளாதார இழப்புகளையும் உயிரிழப்புகளையும் ஏற்படுத்தி கோரத்தாண்டவம் ஆடியது.

சுமார் மூன்று வருடங்களாக கொரோனாவின் தாக்கம் நீடித்து வரும் நிலையில் மூன்றாவது அலை நிறைவடைந்துள்ளது. இந்நிலையில் கடந்த சில நாட்களாக கொரோனா பாதிப்பு அதிகரிப்பதும் குறைவதுமாக இருந்து வருகிறது.

English summary

The incidence of corona in India has been on the rise for the past few days and yesterday the incidence was as low as 6500. Today, the incidence is again close to 9 thousand, which has shocked medical experts.