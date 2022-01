இந்தியாவில் கொரோனா புதிய உச்சம் - ஒரே நாளில் 1,16,836 பேருக்கு பாதிப்பு

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: நாடு முழுவதும் கொரோனா பரவல் மீண்டும் வீரியமடைந்துள்ளது. மூன்றாவது அலையின் வேகம் ஆரம்பத்திலேயே அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 1,16,836 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதியாகியுள்ளது. 200 நாட்களுக்குப் பிறகு இந்தியாவில் கொரோனா ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோருக்கு பரவியுள்ளது.

இந்தியாவில் கொரோனா முதல் அலையில் பாதிப்பு குறைவாக இருந்தாலும் இரண்டாவது அலையின் வேகம் மிகத்தீவிரமாக இருந்தது. நாடுமுழுவதும் தடுப்பூசி செலுத்தும் பணிகள் கடந்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் தொடங்கப்பட்டது. கடந்த மே மாதத்தில் கொரோனா தினசரி பாதிப்பு 4 லட்சத்திற்கும் மேல் அதிகரித்தது. உயிரிழப்புகளும் அதிகரித்தது. இந்த நிலையில் தடுப்பூசி போடும் பணிகள் தீவிரமடைந்ததால் கொரோனா படிப்படியாக கட்டுப்படுத்தப்பட்டது.

செப்டம்பர் அக்டோபர் மாதங்களில் கொரோனா படிப்படியாக கட்டுப்படுத்தப்பட்டது. கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு வரைக்கும் தினசரி கொரோனா தொற்று 10 ஆயிரத்திற்கும் கீழே பதிவாகி வந்த நிலையில் மளமளவென உயர்ந்து தினசரி பாதிப்பு ஒரு லட்சத்திற்கும் மேல் பதிவாகியுள்ளது.

English summary

Corona spread across the country has intensified again. The speed of the third wave began to increase early on. Corona infection has been confirmed in 1,16,836 people in the last 24 hours. After 200 days, the corona has spread to more than one lakh people in India.