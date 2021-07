கேரளாவில் மட்டுமல்ல; இந்த 8 குட்டி, குட்டி மாநிலங்களிலும் கொரோனா ஜெட் வேகம்.. ஷாக் தரும் ரிப்போர்ட்!

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸ் மூன்றாவது அலை வந்து விட்டதோ என அச்சம் கொள்ளும் வகையில் பல்வேறு மாநிலங்களில் பாதிப்பு அதிகரித்து வருகிறது. பல மாநில மக்களும் அச்சம் கொள்ள முதல் காரணம் கேரளாதான்.

கேரளாவில் 2-வது அலையில் அதிகரித்த கொரோனா இன்னும் கட்டுக்குள் வரவில்லை. அங்கு தினமும் 20,000-க்கும் மேல் பாதிப்புகள் பதிவாகி வருகின்றன. கேரளாவுக்கு ஆலோசனை வழங்கி உதவி புரிவதற்காக 6 பேர் கொண்ட குழு ஒன்றை அனுப்பி உள்ளது மத்திய அரசு.

கேரளாவில் மட்டும்தான் தற்போது கொரோனா அதிகரித்து வருகிறது என்று நீங்கள் நினைத்தால் அது தவறு. ஏனெனில் தமிழ்நாட்டில் கொரோனா மீண்டும் வேகம் எடுக்க ஆரம்பித்து விட்டது. இது தவிர வட கிழக்கு மாநிலங்களிலும் தொற்று அதிகரித்து விட்டதாக புள்ளி விவரங்கள் அதிர்ச்சி காட்டுகின்றன.

தொல்காப்பியர் பூங்காவில் நடை பயிற்சி...அப்பா வைத்த மருத மரத்தை ஆசையோடு பார்த்த முதல்வர் ஸ்டாலின்

English summary

The incidence of corona is increasing not only in Kerala but also in 8 districts in the North East. Of the 57 districts in the North Eastern States, 48 districts have recorded higher positive rates (TPRs) than the national average in the last 7 days