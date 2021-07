இந்தியாவை தாக்கிய 3வது அலை? வெளிவந்த ரிப்போர்ட்.. அடுத்து என்னவாகும்?

Delhi

oi-Velmurugan P

டெல்லி: உலக சுகாதார அமைப்பின் தலைவர் டெட்ரோஸ் அதானோம் கெப்ரேயஸ் இந்த வாரம் உலகம் மூன்றாவது கோவிட் -19 அலைகளின் ஆரம்ப கட்டத்தில் இருப்பதாக கூறினார். இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் (ஐ.சி.எம்.ஆர்) உட்பட பல ஆய்வுகள், ஆகஸ்ட் இறுதிக்குள் மூன்றாவது அலை இந்தியாவைத் தாக்கக்கூடும் என்று கண்டறியப்பட்டது. ஆனால் கோவிட் தரவை ஆழமாகப் பார்த்தால், மூன்றாவது அலை ஏற்கனவே இந்தியாவைத் தாக்கியுள்ளது என்பதைக் காட்டுகிறது.

ஜூலை 7 ஆம் தேதியில் அன்று இந்தியாவில் 55 நாட்களுக்குப் பிறகு நாட்டில் ஆக்டிவ் நோயாளிகள் எண்ணிக்கை அதிகரித்தது. ஒரே நளில் 784 கேஸ்கள் அதிகரிது மொத்த ஆக்டிவ் நோயாளிகள் எண்ணிக்கை 460,704 ஆக உயர்ந்தது என்று மத்திய சுகாதார அமைச்சகத்திலிருந்து வெளியிடப்பட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இந்நிலயில் கொரோனா பாதிப்பு சிகிச்சையில் உள்ள நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை கடந்த ஒரு வாரமாக அதிகரித்துள்ளது. ஜூலை 14 நிலவப்படி , ஆக்டிவ் நோயாளிகள் எண்ணிக்கை 2,095 வரை அதிகரித்துள்ளன.

தொடங்கியது 3ஆம் அலை? மீண்டும் உயரும் கொரோனா.. அடுத்த 100 நாட்கள் மிக முக்கியம்.. புதிய வார்னிங்

English summary

Indian Council of Medical Research (ICMR), found the third wave could hit India by August end. but A deeper look at Covid data tells us that the third wave has already hit India.