ஆல்பா முதல் டெல்டா வரை..எல்லா உருமாறிய கொரோனாவையும் தடுக்கும் இந்திய வேக்சிகன்.. ஆனால் டெல்டா பிளஸ்?

Delhi

டெல்லி: ஆல்பா, பீட்டா, காமா, டெல்டா என அனைத்து உருமாறிய கொரோனா வைரசுக்கு எதிராகவும் கோவாக்சின், கோவிஷீல்டு என இரண்டு இந்தியா வேக்சின்களும் பலன் அளிக்கும் என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.

கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு இறுதியில் முதலில் சீனாவில் கண்டறியப்பட்ட கொரோனா வைரஸ் அதன் பிறகு பல முறை உருமாற்றம் அடைந்துள்ளது. புதிய உருமாறிய கொரோனா பல நாடுகளிலும் மோசமான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தியிருந்தது.

இதுவரை உலக சுகாதார அமைப்பு ஆல்பா, பீட்டா, காமா, டெல்டா ஆகிய நான்கு வகைகளைக் கவலைக்குரிய கொரோனா வகைகளாக பட்டியலிட்டுள்ளது. அதாவது இவை சீனாவில் முதலில் கண்டறியப்பட்ட கொரோனாவை விட வேகமாகப் பரவும், அல்லது மோசமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்.

Center says Covishield and Covaxin work against SARS-CoV-2 variants Alpha, Beta, Gamma, and Delta. ICMR cautioned that Corona's 2nd wave is not yet over.