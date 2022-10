‛‛பழிக்குப்பழி’’.. அமித்ஷாவின் உள்துறையில் ‛கிரிக்கெட்’ மட்டுமே உள்ளது! சு.சாமிக்கு வந்ததே கோபம்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: ‛‛காஷ்மீரில் பயங்கரவாதிகள் தாக்குதலில் பண்டித்கள் கொல்லப்படும் நிலையில் பழிக்குப்பழி வாங்காமல் காஷ்மீரில் சட்டம் ஒழுங்கை நிலைநாட்ட முடியாத சூழலில் கிரிக்கெட் தான் அமித்ஷாவின் மத்திய உள்துறை அமைச்சகமாக உள்ளது'' என சுப்பிரமணியன் சாமி கடுமையாக விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

ஜம்மு காஷ்மீரில் காஷ்மீர் பண்டித்கள் வசித்து வந்தனர். தொடர்ந்து அங்கு பயங்கரவாதம் அதிகரித்த நிலையில் காஷ்மீர் பண்டித்கள் அங்கிருந்து பிற இடங்களுக்கு குடிபெயர்ந்தனர்.

அதன்பிறகு காஷ்மீர் பண்டித்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்து மத்திய அரசு அவர்களை காஷ்மீரில் குடியேற வைத்தது. தற்போது அங்கு ஏராளமானவர்கள் வசித்து வருகின்றனர்.

Cricket is Amit Shah's Union Home affairs where law and order cannot be maintained in Kashmir without taking revenge when Pandits are being killed in Kashmir by terrorists,'' Subramanian Samy has severely criticized.