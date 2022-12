MRI ஸ்கேன் எடுக்க 2 வருஷம் ஆகுமாம்.. டெல்லி அரசு மருத்துவமனையின் அவலம்! நீதிமன்றத்தை நாடிய நோயாளி

Delhi

டெல்லி: டெல்லியில் உள்ள 'லோக் நாயக்' அரசு மருத்துவமனையில் MRI ஸ்கேன் எடுக்க நோயாளி ஒருவரை இரண்டு ஆண்டுகள் காத்திருக்குமாறு மருத்துவமனை நிர்வாகம் கூறியிருப்பது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனை எதிர்த்து நோயாளி நீதிமன்றத்தை நாடியுள்ளார்.

டெல்லியில் உள்ள இம்மருத்துவமனையில் நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான நோயாளிகள் சிகிச்சைக்காக வருகின்றனர். ஆனால் இங்கு அடிப்படை வசதிகள் போதுமானதாக இல்லை என்கிற குற்றச்சாட்டு தொடர்ந்து எழுந்து வருகிறது.

இந்நிலையில் டெல்லியில் வசித்து வரும் மெகபூப் என்பவர் சிகிச்சைக்காக இந்த மருத்துவமனைக்கு சென்றிருக்கிறார். இவரது பூர்வீகம் பீகார் மாநிலமாகும்.

English summary

It has come as a shock that the hospital management has asked a patient to wait for two years for an MRI scan at the 'Lok Naik' Government Hospital in Delhi. The patient has approached the court against this.