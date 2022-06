விடாதீங்க! டெல்லி போலீஸ் மீது ஓம் பிர்லா, வெங்கையா நாயுடுவிடம் காங்கிரஸ் எம்பிக்கள் சரமாரி புகார்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: டெல்லியில் காங்கிரஸ் தலைவர்கள் நடத்திய போராட்டத்தின்போது போலீசார் தாக்கியதாகவும், இதில் தலையிட வேண்டும் எனவும் மக்களவை சபாநாயகம் ஓம் பிர்லா, ராஜ்யசபா தலைவர் வெங்கையா நாயுடு ஆகியோரிடம் இன்று காங்கிரஸ் எம்பிக்கள் புகார் கடிதம் வழங்கினர்.

மத்தியில் ஆட்சி செய்யும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அரசு எதிர்க்கட்சிகளை முடக்கும் நோக்கில் மத்திய விசாரணை அமைப்புகளை பயன்படுத்தி வருவதாக தொடர்ந்து காங்கிரஸ் கட்சி குற்றம்சாட்டி வருகிறது.

இந்நிலையில் தான் நேஷனல் ஹெரால்டு வழக்கு தொடர்பாக ராகுல்காந்திக்கு அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சம்மன் அனுப்பினர். இது அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சி நடவடிக்கை எனவும், இதன் பின்னணியில் பாஜக இருப்பதாகவும் காங்கிரஸ் குற்றம்சாட்டி வருகிறது.

இந்நிலையில் ராகுல்காந்தி நேற்று வரை தொடர்ந்து 3 நாட்கள் டெல்லியில் உள்ள அமலாக்கத்துறை அலுவலகம் முன்பு ஆஜராகி விளக்கம் அளித்து வருகிறார். இதற்கிடையே மத்திய பாஜக அரசை கண்டித்து டெல்லியில் தொடர்ந்து 3 நாட்கள் காங்கிரஸ் எம்பிக்கள், எம்எல்ஏக்கள், தொண்டர்கள் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இவர்களை போலீசார் மற்றும் துணை ராணுவ படையினர் கைது செய்து வருகின்றனர்.

A delegation of Congress MPs will meet Lok Sabha Speaker Om Birla on Thursday over the treatment meted out to the party's legislators by the Delhi Police amid their protest over the Enforcement Directorate probe against the party leader Rahul Gandhi.