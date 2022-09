காங். தலைவர் பதவிக்கு போட்டியிடவில்லை-திக்விஜய்சிங் திடீர் முடிவு! மல்லிகார்ஜூன கார்கேவுக்கு ஆதரவு!

Delhi

டெல்லி: அகிலா இந்திய காங்கிரஸ் தலைவர் பதவி தேர்தலில் தாம் போட்டியிடவில்லை என மூத்த தலைவர் திக்விஜய்சிங் திடீரென அறிவித்துள்ளார். மேலும் காங்கிரஸ் தலைவர் பதவி தேர்தலில் மல்லிகார்ஜூன போட்டியிட்டால் அவரை ஆதரிப்பேன் எனவும் கூறியிருக்கிறார் திக்விஜய்சிங்.

அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் பதவிக்கான தேர்தல் அக்டோபர் 17-ந் தேதி நடைபெறுகிறது. இத்தேர்தலுக்கான வேட்புமனுக்கள் தாக்கல் செய்ய இன்று கடைசி நாள். அக்டோபர் 17-ந் தேதி தேர்தல் நடத்தப்பட்டு அக்டோபர் 19-ந் தேதி வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளது.

