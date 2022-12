ம்ஹூம்.. சரியில்லை.. ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்டத்தை சீரமைக்க வேண்டும்.. மோடி அதிரடி அட்வைஸ்

Delhi

டெல்லி: ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தில் பல முரண்பாடுகள் இருப்பதாகவும், அதனை மறுசீரமைக்க வேண்டும் என்றும் பிரதமர் மோடி அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார்.

குறைந்தபட்ச வேலை வாய்ப்பு என்பதை உறுதி செய்யும் வகையில் கடந்த 2005 ஆம் ஆண்டு அப்போது ஆட்சியில் இருந்த ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி 'மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை வாய்ப்பு உறுதிச்சட்டத்தை' கொண்டு வந்தது.

இந்த சட்டத்தின் குறைந்தபட்சம் ஆண்டுக்கு 100 நாள் வேலை வாய்ப்பு வழங்கப்படும்.

English summary

Prime Minister Modi has directed the officials that there are many contradictions in the Rural Employment Guarantee Scheme and it should be restructured.