திராவிட மாடல் என்றால் என்ன? லோக்சபாவில் கிளாஸ் எடுத்த செந்தில்குமார் எம்.பி.. பாஜகவிற்கு நேரடி சவால்

டெல்லி : தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியைச் சேர்ந்த 40 நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் பெயர்களை வைத்து அவர்களின் சாதியை அடையாளம் காண முடியுமா என பாஜகவுக்கு சவால் விடுத்த திமுக எம்பி செந்தில் குமார், இதை பார்த்து ஒருவராவது தங்கள் பெயரில் சாதி பெயரை தூக்கி எறிந்தால் வெற்றி என கூறியுள்ளார்.

தமிழக முதல்வராக திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் பதவியேற்ற போது தனது அதிகாரப்பூர்வ ட்விட்டர் பக்கத்தில் "திராவிடியன் ஸ்டாக்" என பயோவை மாற்றினார். தொடர்ந்து தனது பேச்சின் போது திராவிட மாடல் என்ற வார்த்தையையும் முதல்வர் பயன்படுத்தி வருகிறார்.

முதல்வர் ஸ்டாலினை பின்பற்றி திமுக முன்னணி தலைவர்கள், அமைச்சர்கள், நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், திமுக தொண்டர்கள் 'திராவிட மாடல்' என்ற சொல்லாடலை பயன்படுத்தி பேசுவதோடு சமூக வலைதள பக்கங்களில் தொடர்ந்து பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

