வெயில்னு சொன்னா மழை வருது! வானிலை மையத்தில் எல்லாமே பழுதான கருவி! கேள்வி கேட்ட திமுக எம்பி வில்சன்!

oi-Rajkumar R

டெல்லி : சென்னை மற்றும் காரைக்கால் வானிலை ஆய்வு மையங்களில் பயன்படுத்தப்படும் பழுதடைந்த கருவிகளால் வானிலை குறித்து தவறான தகவல் அறிவிக்கப்படுகிறது. வானிலை ஆய்விற்கு புதிய கருவிகளை பயன்படுத்தும் திட்டம் ஏதேனும் ஒன்றிய அரசிடம் உள்ளதா? என திமுக எம்பி வில்சன் மாநிலங்களவையில் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

வெயில் காலம், மழை, வெள்ளம் மற்றும் புயல் போன்ற காலங்களில் வானிலையை முன்கூட்டியே கணித்து மக்களுக்கு அலர்ட் செய்யும் முக்கியமான பணியை சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் செய்து வருகிறது. பெருமழை போன்ற காலங்களில் வானிலை ஆய்வு மையம் சொல்வது.

தற்போது கூட மாண்டஸ் புயல் மையம் கொண்டிருக்கும் நிலையில், புயல் மழை குறித்து அறிவிப்புகளை தெரிந்து கொள்வதற்கு வானிலை மைய அறிவிப்புகளையே மக்களும், ஏன் அரசும் ஊடகங்களும் கூட நம்பி இருக்கின்றன.

English summary

Malfunctioning instruments used in Chennai and Karaikal Meteorological Stations lead to inaccurate weather information. Does the Union Government have any plans to use new instruments for meteorological research? DMK MP Wilson asked the question in Rajya Sabha.