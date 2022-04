அதெல்லாம் சரி.. இளையராஜா பாராட்டினாரே 'அம்பேத்கரும் மோடியும்' புத்தகம்.. அது யார் எழுதினது தெரியுமா?

Delhi

டெல்லி: இளையராஜா முன்னுரை எழுதி மிகவும் சர்ச்சைக்குள்ளான அம்பேத்கரும் மோடியும் எனும் புத்தகத்தை எழுதியது யார் தெரியுமா? அதை வெளியிட்ட நிறுவனத்தின் சிஇஓ யார் போன்ற தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

அம்பேத்கர் மற்றும் மோடி என்ற புத்தகத்தை ப்ளூகிராப்ட் டிஜிட்டல் பவுன்டேஷன் என்ற நிறுவனம் அமேசானில் விற்பனைக்கு வைத்துள்ளது. இந்த புத்தகத்தில் அம்பேத்கர் எனும் சீர்திருத்தவாதியின் திட்டங்களை நரேந்திர மோடி எப்படி செயல்படுத்தினார் என்பது குறித்து விவரமாக கூறப்பட்டதாக தெரிகிறது.

இந்த புத்தகத்திற்கு இளையராஜா முன்னுரை எழுதினார். பொதுவாக புத்தகத்தை எழுதுவோர்தான் சர்ச்சையில் சிக்கும் சூழல் எழுந்திருப்பதை பல சம்பவங்களில் பார்த்திருக்கிறோம். ஆனால் முதல்முறையாக ஒரு நூலுக்கு முன்னுரை எழுதி சர்ச்சையில் சிக்கியவர் இளையராஜா என்றால் அது மிகையாகாது.

Do you know about Bluekraft digital foundation and its CEO Akhilesh Mishra? He has already published 4 books.