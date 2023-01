74வது குடியரசுத் தினம்.. அக்னி வீரர்கள் முதல் பெண் BSF வீராங்கனைகள் வரை! விழாவில் ஏகப்பட்ட புதுமைகள்

Delhi

oi-Shyamsundar I

டெல்லி: தேசிய தலைநகர் டெல்லியில் 74வது குடியரசு தின விழா சிறப்பாக கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில், இந்த அணி வகுப்பில் முதன் முறையாக பல புதிய அம்சங்கள் இடம்பெறும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் வழக்கம் போல ராஜ பாதையில் பாதுகாப்பு படை வீரர்கள், ராணுவ வாகனங்கள் அணிவகுப்பு நடைபெறும். அதேபோல இந்த ஆண்டும் அணிவகுப்பு நடைபெறுகிறது. ஆனால் இந்த முறை ராஜ பாதையில் இல்லாமல் கடமை பாதையில் அணிவகுப்பு நடைபெறுகிறது. டெல்லி ராஷ்டிரபதி பவனில் தொடங்கி இந்தியா கேட் வரை நீண்டுள்ள பாதை ஆங்கிலேயர் காலத்தில் 'ராஜபாதை' என்று அழைக்கப்பட்டது. ஆனால், கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் பிரதமர் மோடி இந்த சாலையை 'கடமை பாதை' என்று பெயர் மாற்றினார்.

எனவே கடமை பாதையில் நடைபெறும் முதல் குடியரசுதின அணிவகுப்பு இதுதான். உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட ஆயுங்களை கொண்டு வீரர்கள் இந்த அணிவகுப்பில் ஈடுபடுவார்கள். உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட துப்பாக்கிகள் கடந்த சுதந்திர தின அணிவகுப்பில் பயன்படுத்தப்பட்டாலும், குடியரசு தின அணிவகுப்பில் பயன்படுத்தப்படுவது இதுவே முதல்முறையாகும்.

English summary

As the 74th Republic Day celebrations are going to be celebrated in the national capital, Delhi, it has been reported that many new features will be introduced in this team class for the first time.