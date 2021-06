பாஜகவை தோற்கடிக்க 3ஆம் அணி? கண்டிப்பாக வாய்ப்பில்லை.. அடித்துக் கூறும் பிரசாந்த் கிஷோர்.. ஏன்?

Delhi

டெல்லி: தேசிய அளவில் தற்போது உள்ள சூழலில் மூன்றாம் அணியால் வெற்றிகரமாக இருக்க முடியும் என்று தான் கருதவில்லை என்று பிரபல தேர்தல் ஆலோசகர் பிரசாந்த் கிஷோர் தெரிவித்துள்ளார்.

நடந்த முடிந்த ஐந்து மாநிலச் சட்டசபைத் தேர்தலில் அசாம் மாநிலத்தில் மட்டும் பாஜக ஆட்சியைத் தக்க வைத்துக் கொண்டது. கேரளா, மேற்கு வங்கம் ஆகிய மாநிலங்களில் எதிர்பார்த்த வெற்றியைப் பெற முடியவில்லை.

இந்தத் தேர்தலில் மேற்கு வங்கத்தில் திரிணாமுல் மற்றும் தமிழ்நாட்டில் திமுகவிற்காக தேர்தல் ஆலோசகராக பணிபுரிந்தவர் பிரசாந்த் கிஷோர்.

Poll strategist Prashant Kishor has ruled out any association with an opposition front to take on the BJP. He also said that he doesn't believe a Third or Fourth Front could emerge as a successful challenge to the current dispensation.