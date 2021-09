ரூ.500 இருந்தால் போதும்.. பிரதமர் மோடிக்கு வந்த பரிசு பொருட்களை ஏலம் எடுக்கலாம்.. முழு விவரம்!

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: கடந்த ஓராண்டாக பிரதமர் மோடிக்கு வந்த பரிசு பொருட்கள், நினைவு பரிசுகள் ஏலம் விடும் பணிகள் தொடங்கியுள்ளன. இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு ஏராளமான பரிசு பொருட்கள் வருகின்றன.

பிரதமர் மோடிக்கு வரும் ஏராளமான பரிசுகளை மத்திய கலாச்சார துறை அமைச்சகம் ஏலம் விட்டு வருகிறது. இதன் மூலம் கிடைக்கும் பணத் தொகை பல்வேறு திட்டங்களுக்காக செலவழிக்கப்பட்டு வருகிறது.

மோடி 2014-ம் ஆண்டு பிரதமர் ஆனதில் இருந்து 2 முறை ஏலம் நடத்தப்பட்டு இருக்கிறது. கடைசியாக கடந்த 2019-ம் ஆண்டு செப்டம்பர் 14-ம் தேதி முதல் அக்டோபர் 24-ம் தேதி ஏலம் நடைபெற்றன.

English summary

The auction of gift items and souvenirs for Prime Minister Modi has begun in the last one year . It has been announced that the proceeds from the auction will be used to clean up the Ganges