பட்ஜெட் 2022: 527 பில்லியன் பட்ஜெட்.. பெருமளவில் மாற்றமில்லா வரி விகிதங்கள், வளர்ச்சிக்கு முன்னுரிமை

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : வழக்கத்தைப்போல இந்தாண்டும் இந்தியாவின் பட்ஜெட் 14 சதவீதம் உயர்ந்து 527 பில்லியன் டாலராக இருக்கும் எனவும், வரி விகிதங்களில் பெருமளவில் மாற்றம்மில்லாமல் நிர்மலா சீதாராமன் பட்ஜெட்டை அறிவிப்பார் என பொருளாதார நிபுணர்கள் கணித்துள்ளனர்.

பிப்ரவரி 1ஆம் தேதி மத்திய பட்ஜெட்டை நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்கிறார். கொரோனா நோய் தொற்றுக்கு பிறகு இந்திய பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுப்பதில் பிரதமர் மோடி தலைமையிலான அரசு சிறப்பு கவனம் செலுத்தி வருகிறது.

இதையொட்டி 2022-23 நிதி ஆண்டுக்கான பட்ஜெட்டில் உட்கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவதில் கவன இருக்கும் எனவும், இதாண்டு முழுமுழுக்க காகிதமில்லா பட்ஜெட் டிஜிட்டல் முறையில் தாக்கல் செய்யப்படவுள்ளது.

English summary

As usual, economists predict that India's budget will rise by 14 per cent to $ 527 billion this year and that Nirmala Sitharaman will announce the budget without drastic changes in tax rates.