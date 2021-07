உருமாறிய கொரோனா.. இன்னும் பல வகை தோன்றும்.. தடுப்பூசி போடாத மக்களே முக்கிய காரணம்.. ஷாக் தகவல்

Delhi

டெல்லி: கொரோனா தடுப்பூசிகளைச் செலுத்திக் கொள்ளாதவர்களின் உடல்களிலேயே உருமாறிய கொரோனா தோன்ற அதிகம் வாய்ப்புள்ளதாக அமெரிக்கத் தொற்றுநோய் ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாகவே உலகின் அனைத்து நாடுகளிலும் கொரோனா பாதிப்பே முக்கிய பிரச்சினையாக உள்ளது. கொரோனாவைக் கட்டுப்படுத்த முடியாமல் பல்வேறு நாடுகளும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

அதிலும் கொரோனா வைரஸ் அலை அலையாகவே தாக்குகிறது. ஒவ்வொரு முறையும் புதிய உருமாறிய கொரோனா அதிக பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றன.

unvaccinated individuals not merely risk their own health but are potential ‘factories’ of coronavirus variants. The Delta variant has already been reported from nearly 100 countries.