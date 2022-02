"இது மட்டும் நடந்தால் போதும்.. எண்டமிக் நிலையை கொரோனா அடைந்துவிடும்.." நம்பிக்கை தரும் வைராலஜிஸ்ட்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு கடந்த சில வாரங்களாகத் தொடர்ந்து குறைந்து வரும் நிலையில், வைரஸ் பாதிப்பு எப்போது எண்டமிக் நிலையை அடையும் என்பது குறித்து ஐசிஎம்ஆர் முன்னாள் தலைவரும் நாட்டின் முக்கிய வைராலஜிஸ்ட்களில் ஒருவரான டாக்டர் டி ஜேக்கப் சில முக்கிய தகவல்களைப் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார்.

கொரோனா பரவ தொடங்கி 2 ஆண்டுகள் முடிந்துவிட்டது. இப்போதும் கூட உலகில் எந்தவொரு நாடும் வைரஸ் பாதிப்பை முழுவதுமாக கட்டுக்குள் கொண்டு வரவில்லை.

3 பேர்.. ஸ்டாலினுக்கு வந்த போன்.. அடுத்த மூவிற்கு ரெடியான மம்தா.. வெளியாக போகும் முக்கிய அறிவிப்பு?

கொரோனா வைரஸ் தொடர்ந்து உருமாறிக் கொண்டே இருப்பதால், அதை முற்றிலுமாக அழிப்பது என்பது முடியாத ஒன்றாக உள்ளது. வேக்சின் பணிகளை சிறப்பாக மேற்கொண்டு வரும் நாடுகளில் மட்டுமே பாதிப்பு சற்று குறைவாக உள்ளது.

English summary

Unless India sees four weeks of low COVID-19 cases the disease cannot be considered to be entering the endemic stage: Virologist Dr T Jacob John about Corona spread in India.