டெல்லியில் 7வது மாதத்தை தொட்ட விவசாயிகள் போராட்டம் - இன்று பிரம்மாண்ட ட்ராக்டர் பேரணி

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: வேளாண் சட்டங்களுக்கு எதிராக டெல்லியில் எல்லைகளில் போராடி வரும் விவசாயிகள் இன்று பிரம்மாண்ட டிராக்டர் பேரணியை நடத்த திட்டமிட்டுள்ளனர். போராட்டம் 6 மாதங்களை நிறைவு செய்து 7 மாதத்தை தொட்டுள்ளதால் இந்த பேரணியை முன்னெடுத்துள்ளனர். டிராக்டர் பேரணியில் ஆயிரக்கணக்கான விவசாயிகள் பங்கேற்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால் டெல்லி எல்லையில் பாதுகாப்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் மத்திய அரசு புதிய வேளாண் சட்டங்களை அறிமுகம் செய்தது. இந்த வேளாண் சட்டங்களுக்கு கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியது. பஞ்சாப், ஹரியானா, ராஜஸ்தான் மாநில விவசாயிகள் டெல்லியை நோக்கி டிராக்டர்களில் கிளம்பினர். காவல்துறையினர் தடியடி நடத்தி தடுத்தி நிறுத்தியும் முன்னேறிச் சென்றனர் விவசாயிகள்

டிராக்டர்களை வீடுகளாக மாற்றி உணவு சமைத்து சாப்பிட்டுக்கொண்டு டெல்லி எல்லைகளில் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். சுட்டெரித்த வெயில், கடும் பனி, மழை என எதற்கும் கலங்கவில்லை விவசாயிகள்.

வேளாண் சட்டங்களை திரும்ப பெறும் வரை போராட்டத்தை வாபஸ் பெறப்போவதில்லை என்று தெரிவித்துள்ளனர். நூற்றுக்கணக்கான விவசாயிகள் இந்த போராட்டத்தில் உயிரிழந்துள்ளனர்.

English summary

Farmers along the Delhi border have been engaged in a series of struggles against the new agricultural laws introduced by the central government. The farmers' struggle which started on November 27 has now reached its 7th month after 6 months.