இந்தியாவில் முதல்முறை.. டிரம்ப்புக்கு கொடுத்த கொரோனா காக்டெய்ல் மருந்து சக்சஸ்.. முதியவர் டிஸ்சார்ஜ்

டெல்லி: அமெரிக்க முன்னாள் அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டபோது கொடுத்த "காக்டெய்ல்" மருந்து கொடுத்து ஹரியானாவைச் சேர்ந்த 84 வயது முதியவர் முழுயாக குணமடைந்துள்ளார். இந்தியாவில் இந்த மருந்து மூலம் சிகிச்சை பெற்ற முதல் கொரோனா நோயாளி இவர்தான்.

பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட இந்த மருந்தின் வெற்றி, நாடு முழுக்க மருத்துவ வல்லுநர்களின் கவனத்தை ஈர்க்கத் தொடங்கியுள்ளது.

அமெரிக்கா என்றாலே ஸ்பெஷல்தான். அதிலும் அந்த நாட்டின் அதிபர் என்றால், வேறு லெவல். எனவேதான் அமெரிக்க அதிபராக டிரம்ப் பதவி வகித்தபோது அவருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டபோது, கோக்டெய்ல் மருந்தை கொடுத்து எளிதாக குணப்படுத்தினர்.

அமெரிக்க முன்னாள் அதிபர் டிரம்ப் பயன்படுத்திய கொரோனா மருந்து இந்தியாவில் அறிமுகம்.. விலை ரூ. 59750

An 84-year-old man from Haryana who become the first person in India to be administered the Covid drug cocktail was discharged on Wednesday.