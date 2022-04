நீதிமன்றம் கூறியும்.. லுக்அவுட் நோட்டீஸை வாபஸ் பெறாத சிபிஐ! அம்னெஸ்டி ஆகார் பட்டேல் அவமதிப்பு வழக்கு

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: அம்னெஸ்டி மாஜி தலைவர் ஆகார் பட்டேல் பெங்களூரு விமான நிலையத்தில் தடுத்து நிறுத்தப்பட்ட விவகாரத்தில் நீதிமன்ற உத்தரவை பின்பற்ற தவறியதாக கூறி சிபிஐக்கு எதிராக அவர் இன்று நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார்.

அம்னெஸ்டி இன்டர்நேஷனல் இந்தியா எனும் மனித உரிமைகள் அமைப்பின் முன்னாள் தலைவர் ஆகார் பட்டேல். இந்த அமைப்பில் வெளிநாட்டு பங்களிப்பு ஒழுங்குமுறை சட்டத்தை (எப்சிஆர்ஏ) மீறி முறைகேடுகள் நடந்ததாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன.

இதுபற்றி சிபிஐ விசாரித்து வருகிறது. பெங்களூரு, டெல்லியில் சோதனைகள் நடத்தப்பட்டு வங்கி கணக்குகள் முடக்கப்பட்டன. தற்போது இந்த அமைப்பு செயல்படாமல் உள்ளது.

English summary

Former Amnesty India chief Aakar Patel moved a contempt petition against CBI today after he was stopped from flying to the US despite a court’ order setting aside the lookout circular against him.