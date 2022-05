2 வருடங்கள் கழித்து.. இந்தியா-வங்கதேசம் இடையே தொடங்கும் ரயில் சேவை! எத்தனை ரயில் தெரியுமா?

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: இந்தியா-வங்கதேசம் இடையே மே 29ல் மீண்டும் பயணிகள் ரயில் சேவை துவங்கப்பட உள்ளது. கொரோனா காரணமாக 2020ல் நிறுத்தப்பட்ட ரயில் சேவை மீண்டும் துவங்கப்பட உள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.

இந்தியாவின் அண்டை நாடுகளில் ஒன்று வங்கதேசம். பாகிஸ்தான், இலங்கையை ஒப்பிடும்போது இந்தியா-வங்கதேசம் இடையே காலம் காலமாக நல்ல உறவு உள்ளது.

4 ஆண்டு விசாரணை... தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு இறுதி அறிக்கை முதலமைச்சரிடம் தாக்கல்

மேலும் இருநாடுகளும் நல்ல புரிதலுடன் செயல்பட்டு வருகின்றன. தற்போதைய வங்கதேச பிரதமர் செய்க் ஹசீனாவும் இந்தியாவுடன் நல்லுறவை பேணி வருகிறார்.

English summary

The train services between Kolkata and cities in Bangladesh were suspended in March 2020 as a precautionary measure against the spread of COVID-19. Now the passenger train services between India and Bangladesh will resume from May 29, says official order.