ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமா? போதும் போதும் எல்லாம் ஆபிஸ் வாங்க..ஊழியர்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கும் நிறுவனங்கள்.!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : கூகுள் போன்ற பெரு நிறுவனங்கள் தங்கள் ஊழியர்களை பணி இடங்களுக்கு வர அழைப்பு விடுத்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. இந்த உத்தரவின்படி வருகின்ற ஏப்ரல் மாதம் முதல் அலுவலகத்திற்குச் சென்று பணியாளர்கள் பணி புரியவேண்டி இருக்கும்.

இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு கடந்த ஜனவரி மாதத்தில் திடீரென உயர்ந்தது. கொரோனா மூன்றாவது அலை தொடங்கிய சமயத்தில் நாளொன்றுக்கு லட்சக்கணக்கானோர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டனர்.

இதையடுத்து ஜனவரி 3ஆம் தேதி மத்திய அரசு அனைத்து துறைகளிலும் துணைச் செயலாளர் நிலைக்குக் கீழே உள்ள அனைத்து ஊழியர்களின் வருகையை 50 சதவீதமாக குறைத்ததோடு பிப்ரவரி 15ஆம் தேதி வரை இந்த கட்டுப்பாடு இருக்கும் என அறிவித்தது.

காலநிலை மாற்றம்: அமேசான், கூகுள், வோடஃபோன் போன்ற 25 பெருநிறுவனங்கள் செய்வதை அம்பலப்படுத்தும் அறிக்கை

English summary

It has been reported that big companies like Google have invited their employees to come to work places. According to the order, the employees will have to go to the office and work from next April.