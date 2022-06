ஜனாதிபதி தேர்தல்.. எதிர்க்கட்சிகள் சார்பில் போட்டியிட கோபால கிருஷ்ண காந்தி மறுப்பு! தொடரும் குழப்பம்

Delhi

டெல்லி: குடியரசு தலைவர் தேர்தலில் எதிர்க்கட்சிகள் சார்பில் போட்டியிட மகாத்மா காந்தியின் பேரன் கோபால கிருஷ்ண காந்தி மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார்.

நாட்டின் குடியரசுத் தலைவராக இப்போது ராம்நாத் கோவிந்த் உள்ளார். அவரது பதவிக்காலம் விரைவில் முடியும் நிலையில், ஜூலை 18ஆம் தேதி தேர்தல் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தத் தேர்தலில் பாஜக வெற்றி பெறத் தேவையான வாக்குகள் கிட்டதட்ட உறுதியாகி உள்ளது. மேலும், இது குறித்து மற்ற கட்சிகளிடம் பேச பாஜக குழு ஒன்றையும் அமைத்துள்ளது

Former diplomat and grandson of Mahatma Gandhi Gopal Krishna Gandhi says he will not contest for President election: (குடியரசு தலைவர் தேர்தல் எதிர்க்கட்சி வேட்பாளர்) Who is Oppostion party Presidental canditate.