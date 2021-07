ரூ.20,000 கோடியில்'மத்திய விஸ்டா' திட்டம்..நேருக்கு நேர் கேள்வி கேட்ட டி.ஆர்.பாலு..மிரண்டுபோன பாஜக!

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: மத்திய விஸ்டா திட்டத்துக்கு சுற்றுச்சூழல் அனுமதி பெறப்பட்டதா? என்று மக்களவையில் தி.மு.க எம்.பி. டி.ஆர்.பாலு கேள்வி எழுப்பினார். இதற்கு மத்திய அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி பி-அதில் அளித்து பேசினார்.

தலைநகர் டெல்லியில் 'மத்திய விஸ்டா' என்னும் திட்டத்தின் கீழ் புதிய பிரமாண்ட நாடாளுமன்ற கட்டிடம் மற்றும் பிரதமர் இல்லம் கட்டப்பட்டு வருகிறது. சுமார் ரூ. 20,000 கோடி மதிப்பில் இந்த கட்டிடம் கட்டப்பட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது.

நாட்டில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் பொருளாதாரம் முடங்கி இருக்கும் இந்த நிலையில் ரூ. 20,000 கோடி மதிப்பில் இந்த கட்டிடம் தேவையா? என்று பல்வேறு தரப்பினர் கேள்வி எழுப்பினார்கள்.

English summary

DMK MP T. R. Baalu questioned in the Lok Sabha ''Has environmental approval been obtained for the central Vista Project?''. Supreme Court has refused to ban the central Vista program