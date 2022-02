பட்ஜெட் தயாரிப்பு.. 5 பேர் குழுவில் இடம்பெற்ற தமிழக அதிகாரி.. யார் இந்த ஐவர்? முக்கிய பங்கு என்ன?

Delhi

டெல்லி: 2022- 2023 ஆம் நிதியாண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டை மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்கிறார். இந்த பட்ஜெட்டில் என்னென்ன அம்சங்கள் இடம் பெறும் என்பது குறித்து எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

மத்திய பட்ஜெட் தயாரிக்கும் பணி தொடங்குவதற்கு முன்னர் எந்தவித தடங்கலும் இல்லாமல் இருப்பதற்காகவும் மகிழ்ச்சியாக தொடங்க வேண்டும் என்பதற்காகவும் நிதியமைச்சராக இருப்பவர் அல்வா தயாரித்து நிதித் துறையில் உள்ள அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் வழங்குவது வழக்கம்.

அதன் பிறகு பட்ஜெட் தயாரிக்கும் பணிகள் எல்லாம் முழு வீச்சில் நடைபெறும். அந்த வகையில் இந்த முறை அல்வா தயாரிக்கும் நிகழ்ச்சி ரத்து செய்யப்பட்டது. அதற்கு பதிலாக அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கு இனிப்புகள் வழங்கப்பட்டன. பட்ஜெட்டிற்கு முன்னர் அல்வா கிண்டும் நிகழ்ச்சி ரத்து செய்யப்படுவது இதுவே முதல்முறையாகும்.

பட்ஜெட் தயாரிப்பில் நிதித் துறை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் மட்டுமல்லாமல் முதன்மை குழுவை சேர்ந்தவர்களுக்கு முக்கிய பங்கு உள்ளது. அந்த குழுவில் டி வி சோமநாதன், தருண் பஜாஜ், அஜய் சேத், தேபாஷிஷ் பாண்டா, துஹின் காந்தா பாண்டே ஆகிய 5 பேர் கொண்ட குழுவினர்தான் ஒவ்வொரு முறையும் பல்வேறு துறைகளுக்கு ஒதுக்கப்படும் நிதியை தீர்மானிப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறார்கள்.

