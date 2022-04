களத்திற்கு வந்த கஸ்தூரி.. இந்தியை தூக்கிப் பிடித்த அஜத் தேவ்கனுக்கு.. சுடச் சுட பதிலடி!

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: இந்தி தேசியமொழி என்ற பாலிவுட் நடிகர் அஜய் தேவ்கனுக்கும், கன்னட நடிகர் கிச்சா சுதீப்புக்கும் இடையேயான டுவிட்டர் கருத்து பரிமாற்றம் பெரும் விவாதப்பொருளாகி உள்ளது. இந்நிலையில் தான் ‛‛பெரும்பான்மையான பெருமைமிகு இந்தியர்களுக்கு இந்தி ஒருபோதும் தாய்மொழியும் இல்லை. தேசிய மொழியும் இல்லை'' என நடிகர் அஜய் தேவ்கனுக்கு, நடிகை கஸ்தூரி பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

'விக்ரம் ராணா' பட புரோமோஷன் விழாவில் கன்னட நடிகர் கிச்சா சுதீப் பேசுகையில், ‛‛இந்தி தேசிய மொழி கிடையாது. பாலிவுட் நட்சத்திரங்களும் பான் இந்தியா படங்களை தயாரிக்கிறார்கள். இந்த படங்களை தமிழ், தெலுங்கு மொழிகளில் டப் செய்கிறார்கள்'' என கூறியிருந்தார்.

இதுதொடர்பான வீடியோ, செய்திகள் இணையதளத்தில் வைரலாகின. இதற்க பாலிவுட் நடிகர் அஜய் தேவ்கன் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்.

English summary

A Twitter exchange between Bollywood actor Ajay Devgn and Hindi actor Kichha Sudeep, the national language of Hindi, has become a hot topic of discussion. It is in this context that Hindi has never been the mother tongue of the majority of proud Indians. There is no national language, '' actress Kasturi retaliated to actor Ajay Devgan.