இந்து மதம் சகிப்புத்தன்மை கொண்டது.. எனவே பத்திரிக்கையாளர் ஜுபைருக்கு ஜாமீன் தரலாம்: டெல்லி ஹைகோர்ட்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: இந்து மதம் மிகவும் பழமையானது மற்றும் சகிப்புத்தன்மை கொண்டது என டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் கூறி ஆல்ட் நியூஸ் இணை நிறுவனர் முகமது ஜுபைருக்கு ஜாமின் வழங்கி உள்ளது.

‛ஆல்ட் நியூஸ்' எனும் ‛பேக்ட் செக்' இணையதளத்தில் இணை நிறுவனர் முகமது ஜுபைர். மத உணர்வை தூண்டியதாக கடந்த ஜூன் 27 ம் தேதி முகமது ஜுபைரை டெல்லி போலீசார் கைது செய்தனர்.

2018ல் டுவிட்டர் பக்கத்தில் சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பதிவு செய்ததாக கூறி அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. இதற்கு எதிர்க்கட்சிகள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்தன.

உள்நாட்டு பிரச்சனை.. தலையிடாதீங்க! பத்திரிகையாளர் ஜுபைர் கைதை கண்டித்த ஜெர்மனிக்கு இந்தியா பதில்

English summary

Alt News co-founder Mohammad Zubair has been granted bail by the Delhi High Court saying that Hinduism is very ancient and tolerant.