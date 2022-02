'இசட் பிளஸ் பாதுகாப்பை அசாதுதீன் ஒவைசி ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்'.. நாடாளுமன்றத்தில் அமித்ஷா வேண்டுகோள்

Delhi

டெல்லி: இசட் பிளஸ் பாதுகாப்பை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நாடாளுமன்றத்தில் அசாதுதீன் ஒவைசிக்கு, உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா வேண்டுகோள் விடுத்தார். சில நாட்களுக்கு முன்பு உ.பி.யில் ஏ.ஐ.எம்.ஐ.எம். தலைவர் ஒவைசி கார் மீது துப்பாக்கி சூடு நடத்தப்பட்டது. அவர் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் பிழைத்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

உத்தரபிரதேசத்தில் அடுத்த மாதம் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. அங்கு பிப்ரவரி 10-ம் தேதி முதல் 7 கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெறவுள்ளன. இதனால் அங்கு அரசியல் களம் சூடுப்பிடித்துள்ளது. ஆளும் கட்சியாக உள்ள பாஜக, எதிர்க்கட்சியான அகிலேஷ் யாதவின் சமாஜ்வாடி மற்றும் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் தீவிர பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றன.

ஓவைசி மீது துப்பாக்கிச் சூடு தாக்குதல்- நாடாளுமன்றத்தில் அமித்ஷா இன்று விளக்கம்

Home Minister Amit Shah has appealed to Azaduddin Owaisi in Parliament to accept Z-plus security. A few days ago AIMIM in UP. Leader Owaisi opened fire on the car. It is noteworthy that he fortunately survived