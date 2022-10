ஆஹா..இவ்வளவு பேரா? உலக நாடுகளை ஆளும் இந்திய வம்சாவளிகள்.. ரிஷி சுனக் வரை நீண்ட பட்டியல்! முழுவிபரம்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: பிரிட்டன் பிரதமாக இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த ரிஷி சுனக் தேர்வாகி உள்ளார். இந்நிலையில் தான் இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்தவர்கள் எந்தெந்த நாட்டில் உயர் பதவிகளில் உள்ளனர் என்பது பற்றி பலர் தேட தொடங்கி உள்ளனர். அதற்கு விடை கிடைக்கும் வகையில் உங்களுக்கு இந்த செய்தி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவை சேர்ந்த பலரும் வெளிநாடுகளில் சாதித்து வருகின்றனர். பெரிய பெரிய நிறுவனங்களில் முக்கிய பொறுப்புகளை இந்தியர்கள் அலங்கரித்து வருகின்றனர்.

இதேபோல் அரசியலிலும் வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள், இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்தவர்கள் மிக உயரிய பொறுப்புகளில் வகித்து வருகின்றனர்.

English summary

Indian Origin Rishi Sunak elected as a Britain PM. In this situation, many people have started searching about which country has people of Indian origin in high positions. This message is given to you to answer that.