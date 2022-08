தேர்தலில் மவுசு குறையும் நோட்டா? கடந்த 5 ஆண்டுகளில் பதிவான ஓட்டுகள் இவ்வளவு தான்

Delhi

டெல்லி: சட்டசபை மற்றும் நாடாளுமன்ற தேர்தல்களில் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் எவ்வளவு பேர் நோட்டோவுக்கு ஓட்டளித்தனர் என்ற விபரம் வெளியாகி உள்ளது. இதன்மூலம் நோட்டோ பட்டன் மீதான ஆர்வம் வாக்காளர்களிடம் குறைகிறதா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

இந்தியாவில் நடைபெறும் சட்டசபை, நாடாளுமன்ற தேர்தல்களின்போது தொகுதிகளில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களுக்கு ஓட்டளிக்க விருப்பம் இல்லாவிட்டால் வாக்காளர்கள் நோட்டோ எனும் பட்டனை அழுத்தி ஓட்டு செலுத்தலாம்.

இந்த நடைமுறை இந்தியாவில் சட்டசபை, நாடாளுமன்ற தேர்தல்களில் மட்டும் இடம்பெறும். உள்ளாட்சி தேர்தல் நடைமுறையில் இது பின்பற்றப்படாது.

