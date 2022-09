மனைவி அனுமதியின்றி உடலுறவு என்பது பலாத்காரமாகும்.. கருக்கலைப்பு வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் கருத்து

Delhi

டெல்லி: மனைவியின் அனுமதியின்றி கணவர் உடலுறவு கொள்வதை பலாத்காரமாக கருதலாம் என உச்சநீதிமன்றம் கூறியுள்ளது. கருக்கலைப்பு விதிமுறைகளை ஒழுங்குப்படுத்துவது தொடர்பான வழக்கில் இதனை உச்சநீதிமன்றம் கூறியுள்ளது.

மணிப்பூரை சேர்ந்த 25 வயது இளம்பெண் தனது காதலனுடன் திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் வாழ்ந்து வந்தார். இதில் இளம்பெண் கர்ப்பமானார். இதற்கிடையே காதலன் திருமணத்துக்கு மறுத்தார்.

இதற்கிடையே அவரது கருவை கலைக்க டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் அனுமதி கொடுக்க மறுத்தது. இதனை எதிர்த்து அவர் உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தார். இதில் கருக்கலைப்பு செய்ய உச்சநீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கியது.

The Supreme Court has said that a husband having sex without his wife's consent can be considered rape. The Supreme Court has said this in a case related to regulation of abortion regulations.