"ஹைபிரிட் பயங்கரவாதிகள்!" காஷ்மீர் தாக்குதல் காரணம் இவர்கள்தான்! ஸ்லீப்பர் செல்களை விட ரொம்ப டேஞ்சர்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: காஷ்மீரில் தாக்குதல் தொடரும் நிலையில், இதுபோன்ற தாக்குதல்களை நடத்துவது ஹைபிரிட் பயங்கரவாதிகள் என்ற ஷாக் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

காஷ்மீரில் இடையில் சில காலம் சற்று அமைதியான சூழல் இருந்தாலும், இப்போது மிக மிகப் பதற்றமான சூழல் உருவாகி உள்ளது. இது அம்மாநில மக்களை கடும் அச்சத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

ஒருபுறம் பாகிஸ்தானில் இருந்து பயங்கரவாதிகள் இந்தியப் பகுதிக்குள் ஊடுருவ முயல்வது தொடர்கிறது. அதை நமது ராணுவ வீரர்கள் தொடர்ந்து முறியடித்து வருகின்றனர்.

