'நான் மோடி ஃபேன்'.. கெஜ்ரிவாலை வீட்டுக்கு அழைத்து விருந்தளித்த ஆட்டோ டிரைவர் திடீர் பல்டி!

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: குஜராத் வந்திருந்த அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலை வீட்டுக்கு அழைத்து சென்று விருந்தளித்த ஆட்டோ டிரைவர் இன்று மோடியின் கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டிருந்தார். அப்போது அவரிடம் கேட்ட போது, 'நான் மோடியின் தீவிரமான ரசிகன் என்றும், இதை சொல்ல எனக்கு எந்த அழுத்தமும் கொடுக்கப்படவில்லை' என்று கூறினார்.

குஜராத்தில் 24 ஆண்டு காலம் ஆளும் கட்சியாக இருக்கும் பாஜகவை அசைத்து பார்க்கும் நோக்கத்தில் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அங்கு தீவிர பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

தேர்தலுக்கு இன்னும் சில மாதங்களே எஞ்சியுள்ளன. இதனால், குஜராத் தேர்தல் களம் நாளுக்கு நாள் அனல் பறக்கத் தொடங்கியுள்ளது. குஜராத்திற்கு அடுத்தடுத்து சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு பிரசாரத்தில் கெஜ்ரிவால் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

நீங்கெல்லாம் மனுஷங்க தானா? லட்டு வாங்கித் தர்றேன்.. 6 வயது சிறுமியிடம் அத்துமீறிய 60! ஷாக்கான சேலம்!

English summary

The auto driver who took home Arvind Kejriwal who had come to Gujarat and entertained him was attending Modi's meeting today. When I asked him then he said that I am an ardent fan of Modi and I was not pressured to say this.