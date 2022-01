என்ன சொல்றீங்க! ஓமிக்ரானால் ஏற்படும் ஆன்டிபாடி.. டெல்டா உள்ளிட்ட பிற வகைகளை தடுக்குமாம்- புதிய ஆய்வு

Delhi

டெல்லி: ஓமிக்ரான் பரவல் நாடு முழுக்க பரவி வரும் நிலையில், இது குறித்து ஐசிஎம்ஆர் நடத்திய முக்கிய ஆய்வின் முடிவுகள் தற்போது வெளியாகியுள்ளது.

ஓமிக்ரான் பரவல் தான் இப்போது உலகெங்கும் பெரிய பிரச்சினையாக உருவெடுத்துள்ளது. இதனால் அமெரிக்கா, பிரிட்டன் என உலக நாடுகளில் தினசரி பாதிப்பு மீண்டும் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.

ஓமிக்ரான் தீவிர பாதிப்பை ஏற்படுத்துவதில்லை என்றாலும் கூட, அதன் மின்னல் வேகத்தில் பரவும் தன்மையால் மோசமான ஆபத்து ஏற்படுவதாக உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

ICMR study shows that individuals infected with Omicron have significant immune response which could neutralise other variants: ICMR's new study on Antibody respone of individuals infected with Omicron.