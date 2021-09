இல்லதரசிகளுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி.. குறைகிறது சமையல் எண்ணெய் விலை .. மத்திய அரசு உத்தரவு

Delhi

oi-Velmurugan P

டெல்லி: சமையல் எண்ணெய்களின் விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்த பாமாயில், சோயா எண்ணெய், சூரியகாந்தி உள்ளிட்ட 3 சமையல் எண்ணெய் மீதான சுங்க வரிகளை மத்திய அரசு அதிரடியாக குறைத்துள்ளது. இதன் மூலம் சமையல் எண்ணெய் விலை லிட்டருக்கு 4 முதல் 5 ரூபாய் வரை உடனடியாக குறைகிறது. அரசின் இந்த செயல் இல்லதரசிகளுக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

உலகிலேயே அதிக அளவில் சமையல் எண்ணெயை இறக்குமதி செய்யும் நாடாக இந்தியா இருக்கிறது. மொத்த தேவையில் 3-ல்2 பங்கு இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது. அதாவது இந்தியாவில் கச்சா எண்ணெய், தங்கத்துக்கு அடுத்தப்படியாக வெளிநாடுகளில் இருந்து அதிகமாக இறக்குமதி செய்யப்படும் 3வது பொருளாக சமையல் எண்ணெய் உள்ளது.

கடந்த 2019-2020ம் ஆண்டில் நாட்டின் சமையல் எண்ணெய்யின் தேவை என்பது 24 மில்லியன் டன்னாக இருந்தது. உள்நாட்டு உற்பத்தி மூலமாக கிட்டத்தட்ட 10.65 மில்லியன் டன் தேவையை பூர்த்தி செய்ய முடிகிறது. ஆனால் மீதமுள்ள 13 மில்லியன் டன் சமையல் எண்ணைக்கு வெளிநாடுகளையே எதிர்பார்க்க வேண்டிய நிலை இருக்கிறது. சுமார் 61 ஆயிரத்து 560 கோடி ரூபாய்க்கு, 13.35 மில்லியன் டன் மதிப்பிலான எண்ணெய்யை மத்திய அரசு வெளிநாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்கிறது.

இந்தியாவில் திடீரென குறைந்த கொரோனா பாதிப்பு- 24 மணிநேரத்தில் 28,591 பேருக்கு தொற்று உறுதி

English summary

The central government has drastically reduced tariffs on 3 edible oils, including palm oil, soybean oil and sunflower, to curb the rise in cooking oil prices. This immediately reduces the price of cooking oil from Rs 4 to Rs 5 per liter.